Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları

10.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:10

Orta ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları düzenlendi.

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orta Stadı'nda düzenlenen müsabakalarda, 100, 800 ve 1000 metre atletizm yarışları gerçekleştirildi.

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü sayı ve özlemle andıklarını söyledi.

Etkinliğin yapılmasına emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, "Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmalarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anan, yarışmalarda yüreklerini ortaya koyan çocuklarımıza çok teşekkür ederim. Böylesi anlamlı bir organizasyonda katılımın çok olması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Yapılan yarışma sonucu, 100 metre küçük kızlar kategorisinde Yağmur Kabacalı, küçük erkekler kategorisinde Kadir Doğan birinci oldu. 800 metre küçük kızlar kategorisinde Döndü Bilgin birinci olurken 1000 metre küçük erkekler kategorisinde Adem Bilgiç birinci oldu.

Kaynak: AA