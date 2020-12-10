Çankırı'da 10 gün önce evinden ayrılan kadını arama çalışmaları sürüyor
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Çankırı'da 10 gün önce evinden ayrılan kadını arama çalışmaları sürüyor

10.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:25
Çankırı'da 10 gün önce evinden ayrılan kadını arama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI'da, 10 gün önce odun kırmak için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sevim Yıldırım'ı (75) arama çalışmaları sürüyor.

ÇANKIRI'da, 10 gün önce odun kırmak için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sevim Yıldırım'ı (75) arama çalışmaları sürüyor.

Çankırı merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 10 gün önce odun kırmak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, Yıldırım'ı bulmak içni çalışma başlattı. 10 gündür devam eden çalışmalarda AFAD ve jandarma iz takip köpekleriyle bölgede arama yapıyor. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda henüz Yıldırım'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.Köy muhtarı Ünal Tuncer, " 'Bahçeye odun yapmaya gitti' dediler. Bahçeden kaybolmuş. 10 gündür bir haber alamadık, aramalar devam ediyor" dedi.


Çankırı'da 10 gün önce evinden ayrılan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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