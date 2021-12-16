Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Ener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Ener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Ener, AA'nın
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başsavcı Ener, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafına oy veren Ener, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Ener, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Ener, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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