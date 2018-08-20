Çankırı Çankırı D 100 Karayolu'nda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu Hd

Çankırı D 100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu

ÇANKIRI'nın Ilgaz İlçesi'nde geçen İstanbul-Samsun istikameti D-100 karayolunda bayram arifesinde trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden geçen İstanbul-Samsun istikameti D-100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç konvoyu oluştu. İstanbul'dan Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalıştı. Karayolunda zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirken, bölgeden de takviye gelen trafik polisi ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyor.