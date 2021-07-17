ÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ

ÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİHaber tarihi: 2021-07-17 Son eklenen 10 haber: Başkan Esen "Kurban Bayramı'nda da Bir Telefon Kadar Yakın Olacağız.

ÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ

Haber tarihi: 2021-07-17 Son eklenen 10 haber: Başkan Esen "Kurban Bayramı'nda da Bir Telefon Kadar Yakın Olacağız. " Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi BaşladıÇankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz Nöbetinde Çankırı Belediyesinde Bayram Hazırlıkları SürüyorCoğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi Kurban Kesim Yerleri Açıklandı Başkan Esen'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü MesajıÇankırı Belediyesi Tarihi ve Turistik Mekanları Ziyarete Açtı "Eğlence Mahallemde" Etkinliği Çocuklara Nefes Aldırdı Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı

Kaynak: Habermetre