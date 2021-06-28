Çankırı Belediyesinden kurbanlık hayvan satıcılarına koronavirüs desteği
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Çankırı Belediyesinden kurbanlık hayvan satıcılarına koronavirüs desteği

Çankırı Belediyesinden kurbanlık hayvan satıcılarına koronavirüs desteği
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvan pazarında kurbanlık satmak isteyen vatandaşlardan ücret alınmayacağını bildirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvan pazarında kurbanlık satmak isteyen vatandaşlardan ücret alınmayacağını bildirdi.

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde esnafa destek çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Kurban satışı yapmak için hayvan pazarından yer kiralayan esnaftan herhangi bir ücret alınmayacağını aktaran Esen, hayvan pazarında bulunan 78 küçükbaş, 26 büyükbaş alanı ile 8 çay ocağından herhangi bir kira bedeli talep edilmeyeceğini, salgın sürecinde zor durumda kalan üreticilere ve esnafa destek vermek için bütün imkanları kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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