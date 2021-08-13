Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti
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Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti

Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiHaber tarihi: 2021-08-13 Son eklenen 10 haber: "Zeki Babadağ Ses Yarışması" Başvuruları 16 Ağustos'ta Başlıyor Resmi Kurumlara Asfalt DesteğiÇankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı...

Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti

Haber tarihi: 2021-08-13 Son eklenen 10 haber: "Zeki Babadağ Ses Yarışması" Başvuruları 16 Ağustos'ta Başlıyor Resmi Kurumlara Asfalt DesteğiÇankırı Belediyesinden Komşusu Kastamonu'ya Araç ve Ekip Desteği Çankırı Belediyesi Çocuklara Şehri Tanıttı Tuzlu Bağlarına 6 km'lik Sathi KaplamaÇankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyor Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine GeçildiTatlıçay Çalışmaları Son Hızla Devam Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Kaynak: Habermetre

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