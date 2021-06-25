Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti
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Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti

Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti'ni izlemek için aşağıda yer alan videoyu tıklayınız.

Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti'ni izlemek için aşağıda yer alan videoyu tıklayınız.

Haber tarihi: 2021-06-25 Son eklenen 10 haber: İlaçlama Ekiplerinin Vektör ile Mücadelesi Devam EdiyorHayvan Pazarı Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması SonuçlandıÇankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması SonuçlandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiÇankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiJapon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti Sağlıklı Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi Bursa Çalı Güreşleri'nden Şampiyonluk GeldiÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Kaynak: Habermetre

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