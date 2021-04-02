Çankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteği

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteği

Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa ücretsiz reklam desteği sağlıyor.

Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa ücretsiz reklam desteği sağlıyor.

Belediye tarafından hazırlanan afişlerde ilk etapta 50 işletmenin reklamı konularak, kentin farklı noktalarındaki billboardlara asıldı.

Yaklaşık 1 hafta billboardlarda kalacak afişlerle kentteki tüm esnafın reklamının yapılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce başlayan koronavirüs salgınında en büyük sıkıntıyı küçük esnafın çektiğini söyledi. Kendisinin de ticaretin içinden gelen bir belediye başkanı olduğunu belirten Esen, her zaman esnafın sıkıntılarını giderme arayışı içinde olduklarını anlattı.

Esnafa yardımcı olabilmek için Meclis kararıyla su ücretlerinde indirim yapıldığını, kira desteğinde bulunulduğunu aktaran Esen, "Yerel esnafımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Billboardlarda reklamlarını yaptık. Bu ne kadar etkili olur bilmiyorum ama belediyemizin yaptığı hizmetlerden ziyade bugün esnafa destek olma günü diye billboardlarımızın tamamını ticaret yapan esnaf arkadaşlarımıza tahsis ettik." diye konuştu.

Kentte esnaflık yapan Ömer Doğan da ücretsiz reklam desteğinden memnun olduğunu, işlerine fayda sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Çankırı'da 18 yıldır esnaflık yapan Murat Gücükçapraz ise reklam desteğinden dolayı Belediye Başkanı Esen'e teşekkür etti. Çalışmanın kendilerine fayda sağlayacağını belirten Gücükçapraz, "Salgın yüzde 50 etkiledi bizi. İnşallah güzel günleri bekliyoruz. Her inişin bir çıkışı var, inşallah iyi olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Mahir Ünal Cahit Özkan Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Cem Adrian Hande Erçel Berrak Tüzünataç
Spor İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:38:38. #1.14#
title