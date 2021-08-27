Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri

Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer KonseriBaşkan Esen Çankırı Halkını 30 Ağustos Zafer Konserine Davet EttiÇankırı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutlayacak.

Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri

Başkan Esen Çankırı Halkını 30 Ağustos Zafer Konserine Davet Etti

Çankırı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutlayacak. Zafer Konseri düzenleyen Belediye, ünlü sanatçılardan Ali Kınık ve Ece Seçkin'i Çankırı halkı ile buluşturacak.

Çankırı Belediyesi, zafer kutlamalarını Fuar yolunda gerçekleştireceği açık hava halk konseri ile taçlandıracak. Konserde eşsiz dizelerin sahibi müzisyen Ali Kınık ve Türk pop müziğinin yıldızlarından Ece Seçkin sahne alacak.

Konser öncesinde belediye hoparlöründen verilecek İstiklal Marşı, tüm Çankırı halkı ile birlikte okunacak. 30 Ağustos coşkusunu hep birlikte yaşamak için hemşehrilerini Zafer Konseri'ne davet eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen "Zafer Bayramımızı 99. yılına yakışır bir şekilde büyük bir coşku içerisinde kutlayacağız. 30 Ağustos akşamı saat 19. 00 itibari ile tüm halkımızı ellerinde bayraklar ile Fuar yoluna bekliyoruz. Ülkemizin başına gelen felaketler nasıl hepimizin ise milli olan, bizi biz yapan değerlerimizin günü de hepimizindir. Bu dünyada zaferi kutlamaya en çok hak eden millet, Türk milletidir. Fuar yolu üzerindeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlarımızı da Türk bayrağımız ile birlikte balkonlarından bizlere eşlik etmeye ve bu coşkuya katılmaya davet ediyorum. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-27 Son eklenen 10 haber: Çocuklar Gaziler ile Buluştu Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu Çocuklar Koca Çınarlara Hal Hatır Sormaya Devam EdiyorBaşkan Esen Çalışmaları Markaja Aldı

Kaynak: Habermetre