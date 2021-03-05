Çankırı Belediyesinde çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izni
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Çankırı Belediyesinde çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izni

05.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:01
Çankırı Belediyesinde çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izni

Çankırı Belediyesinde çalışan kadınların "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 8 Mart'ta izinli sayılacağı bildirildi.

Çankırı Belediyesinde çalışan kadınların "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 8 Mart'ta izinli sayılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü geçerli olacak idari iznin tüm birimlere resmi yazıyla bildirildiğini aktardı.

Kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkati çekmeye çalıştıklarını belirten Esen, "Kadınlarımızın emeği, ufku, fikri, yaşamak istedikleri şehir imajı, yaptığımız ve yapacağımız projelerimizin odak noktasıdır. Şehrimize hizmet ederken bizimle yan yana çalışan, şehrimiz için hayalleri olan, alın terini ortaya koyup iş üreten değerli kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü istedikleri gibi geçirmelerini arzu ettik." ifadesini kullandı.

Esen, başta annesi, eşi, kızları ve kadın çalışanlar olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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