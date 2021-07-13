Çankırı Belediyesi Tarihinde Bir İlk

Çankırı Belediyesi Tarihinde Bir İlkToplu İş Sözleşmesi İçin İmzalar AtıldıÇankırı Belediyesine bağlı ÇANKES Ltd. Şti.

Çankırı Belediyesi Tarihinde Bir İlk

Toplu İş Sözleşmesi İçin İmzalar Atıldı

Çankırı Belediyesine bağlı ÇANKES Ltd. Şti. ile HİZMET-İŞ Sendikası arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Uzay Düğün Salonu'nda yapılan toplu sözleşme törenine Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, HİZMET İŞ Sendikası Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Ankara 4 No'lu Şube Başkanımız Yusuf Güler ve üyeler katıldı. İşçi ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileşmelerin yapıldığı sözleşme, ÇANKES'e bağlı 700 üyeyi kapsıyor.

Çankırı Belediyesi, tarihi bir güne tanıklık etti. ÇANKES'e bağlı işçilere sendikalaşma hakkı verilerek Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Uzun müzakereler sonucunda üyelerin haklarını korumak için verilen haklara göre; sendikaya üye olan işçilerin maaşlarına %5 zam yapılarak en düşük maaş 3 bin 225 TL 50 kuruş oldu. Sendika, üyelik ücreti olarak aylık bir yevmiye parası tutarında 125, 21 TL kesinti yapacak. Üyeler, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 31 Aralık'a kadar % 5, 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında %8, 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında %5 ve 1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 tarihleri arasında ise maaşlarını %8 zamlı alacak. 10 günlük tediye ücretleri 20 gün olarak ödenecek. Sendika üyelerine, tek seferliğe mahsus olmak üzere 500 TL verilecek. Şoförler ve operatörlerin direksiyon primi 3 TL'den hesaplanacak. Temizlik işlerinde çalışan işçilerden gece çalışanlara 8, gündüz çalışanlara ise 3 TL koku yardımı yapılırken İtfaiyede çalışan işçilere maktu mesai ücreti verilecek. 100 TL bayram yardımı, 330 TL askerlik, 500 TL evlendirme, 1300 TL tabii afet, üyelerin eğitim gören çocuklarına ilkokul ve ortaokulda okuyorsa 130 TL, lisede okuyorsa 143 TL, üniversitede okuyorsa 200 TL öğrenim yardımı, iş kazası sonucu ölüm halinde 2000 TL, işçinin normal ölümü halinde ise 1000 TL yardım yapılacak. Başkanın oluru ile işçilere olağanüstü risk primi de verilebilecek.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise "Rahmetli babamın bir sözü vardı; 'Ustanın teri yere değmeden emeğini ödeyeceksin. ' derdi. Mazbatayı aldıktan sonra önümüzdeki tabloya baktık, o zaman da söz vermiştik, her şeyin bir vakti var elbette. O zaman, işte şimdi bu zaman. İlerleyen zamanlarda imkanlarımız dahilinde inşallah daha fazlasını da vereceğiz. Çalışanlarımız, kurumumuza aidiyet ve mensubiyet hissetsinler. Çankırı'mız çalışanlarımıza, çalışanlarımız da bizlere emanet. Memleketimize iyi hizmet etmek, alnımızın terini dökmemiz lazım. Bunun karşılığını vermek de bizlere düşüyor. Çalışan arkadaşlarımızın performansları da bu süreçte arttı. Sizler ile gurur duyuyorum. ORC Araştırma Şirketi iller bazında Türkiye'nin en iyi Başkanı olarak beni seçti. Aslında onlar Çankırı Belediyesini seçti. Yerleri ben temizlemedim, çaya inip o betonu ben atmadım, hayvan barınağında ben çalışmadım, masa başında evrakları ben düzenlemedim, sizler yaptınız. Tüm birimlerdeki arkadaşlarımızın sayesinde buralara geldik. Ben değil, biz yaptık. Göreve geldiğimizden beri Çankırı Belediyesinin karı 60 trilyon. ÇANKES şirketi tarihinde ilk defa kar elde etti. Bu, tasarruf değil. 83 milyonun vebali benim üzerinde dolayısı ile sizin üzerinizde. Bu da en hassas olduğumuz konu. " dedi. Esen, sözlerini "Belediye tarihimizde bir ilki yaşıyoruz. Anlaşmamız tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın. " şeklinde bitirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise atılacak imzaların kardeşliğin, birliğin ve uzlaşının zaferi olduğunu söyledi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-13 Son eklenen 10 haber: Tellere Takılan Yavru Leylek KurtarıldıTarihi Kırkpınar Güreşleri'nde İki Sporcumuz Madalya KazandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Ayın Personelleri Ödüllendirildi Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı YaptıBelediye Araç Filosuna Dört İş Makinesi EklendiDevlet Bahçeli Parkı Çocuk Cıvıltıları ile Doldu Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri TamamlandıZabıta Müdürlüğünden Pazar Esnafı ile İstişare Toplantısı Başkan Esen'den Yangın Yerinde İnceleme

Kaynak: Habermetre