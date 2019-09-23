Çankırı Belediyesi'nden Osmanlı Türkçesi kursu

23.09.2019 16:50

Çankırı Belediyesi tarafından Osmanlı Türkçesi kursu açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Osmanlıca eserlerin rahatça okunabilmesi için kursun açıldığı bildirildi.

Kursun Dr. Rıfkı Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi'nde düzenleneceği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Kursun kayıtları ise 23 Eylül–23 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Dersler, Çankırı Araştırmaları Merkezi'nde haftada iki gün boyunca toplam 4 saat şeklinde verilecek. Kayıtta yoğunluk olması durumunda gruplar oluşturularak ders saatleri ise katılım gösteren vatandaşların özel durumları da göz önünde bulundurularak ayarlanacak."

Kaynak: AA