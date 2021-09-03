Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti
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Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiHaber tarihi: 2021-09-03 Son eklenen 10 haber: Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret 30 Ağustos Zafer Bayramı Çankırı'da Coşku ile KutlandıÇankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2...

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Haber tarihi: 2021-09-03 Son eklenen 10 haber: Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret 30 Ağustos Zafer Bayramı Çankırı'da Coşku ile KutlandıÇankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz MadalyaÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiÇocuklar Gaziler ile Buluştu Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı

Kaynak: Habermetre

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