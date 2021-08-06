Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti
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Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti
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Çankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiHaber tarihi: 2021-08-06 Son eklenen 10 haber: Çocuklar Doyasıya EğlendiÇankırı Belediyesinden "Şehrimi Tanımama Engel Yok" Gezisi Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor "S Plaka" Sahiplerine Pandemi...

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Haber tarihi: 2021-08-06 Son eklenen 10 haber: Çocuklar Doyasıya EğlendiÇankırı Belediyesinden "Şehrimi Tanımama Engel Yok" Gezisi Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor "S Plaka" Sahiplerine Pandemi DesteğiÇankırı'da Merdivenler Çiçek AçtıEsentepe Çocuk Sesleri ile YankılandıÇANKIRI BELEDİYESİ'NDEN HAFTANIN ÖZETİŞehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecekÇankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret AldıBulunan çanta sahibine teslim edildi

Kaynak: Habermetre

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