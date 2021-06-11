Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çankırı Belediyes'nden Haftanın Özeti'ni izlemek için aşağıda yer alan videoyu tıklayınız.

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çankırı Belediyes'nden Haftanın Özeti'ni izlemek için aşağıda yer alan videoyu tıklayınız.

Haber tarihi: 2021-06-11 Son eklenen 10 haber: Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı

Kaynak: Habermetre