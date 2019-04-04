Çankırı Belediyesi'nde Devir Teslim

31 Mart yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Adayı İsmail Hakkı Esen, görevi devraldı.

Çankırı Belediyesi önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen bir konuşma yaptı. Yeni Belediye Başkanı Esen, "Bugün öyle bir gün ki, tam 22 yıl önce aramızdan ayrılan, Milliyetçi, Ülkücü Hareketin Kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü. Bugün Çankırı Belediyesi'ni, emaneti geri almak bizlere ayrıca gururlandırıyor. Emin ol Başbuğum emanetin ehlinde, sizlere ve bu harekete layık olmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz, ruhun şad, mekanın cennet olsun. Bizlere bıraktığın bu davayı bu emaneti ebediyen, şerefle, gururla ve azimle taşıyacağımızdan, kimsenin şüphesi olmasın. 4 ay önce çıktığımız hizmet yarışında, çok şeyler yaşadık, kırdılar üzülmedik, provoke ettiler aldırmadık, hor baktılar bıkmadık, iftira attılar aldırış etmedik, inancımızdan ve duruşumuzdan asla taviz vermedik. Durmadan gece-gündüz yolumuza devam ettik, azmettik, kararlıydık. Girmediğimiz, çalmadığımız kapı bırakmadık. Sıkmadığımız el kalmadı ve halkımıza, hemşehrilerimize söz verdik. Beytül mala şehrül emin olacağız dedik. Adil olacağız dedik. Kimseyi hor görmeyeceğiz, yok saymayacağız dedik. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyeceğiz dedik. Çankırı'da tüm insanların yüzünü güldüreceğiz dedik. Hatta Çankırı'yı Türkiye'nin yaşanabilir en ucuz şehri yapacağız dedik. MHP rozetini çıkarıp, Çankırı halkının belediye başkanı olacağız dedik. Çankırı ittifakı dedik. Bunun için söz verdik, sözümüz söz" dedi.

Konuşma sonrasında Belediye Başkanlığı makamında devir teslimi yapıldı. Yapılan teslim sonrasında yeni Başkan Esen tebrikleri makamında kabul etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA