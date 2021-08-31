Çankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz Madalya
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Çankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz Madalya

Çankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz Madalya
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Çankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz MadalyaÇankırı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, hafta sonu katıldıkları güreş müsabakalarından 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Çankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz Madalya

Çankırı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, hafta sonu katıldıkları güreş müsabakalarından 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in güreşçileri Çankırı'yı skorlara taşımaya devam ediyor. Çorum İskilip'te düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde güreşçilerimizden Fatih Özgen Yıldızlar 70 kg'da rakiplerini alt ederek şampiyon oldu. Altın madalyanın sahibi olan Özgen'i 80 kg Büyükler kategorisinde Burak Özgen ile 35 kg Minikler kategorisinde Recep Armağan bronz madalya ile takip etti.

Aynı gün Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Güreşleri'nde güreşçimiz Kadir Güleşen Küçük Orta Küçük Boy'da ikinci olarak bir üst boya çıktı. İstanbul Çatalca'da yapılan yağlı güreş müsabakalarında ise Küçük Orta Büyük Boy'da şampiyon oldu. 30 Ağustos Zafer Kutlamalarını görkemli bir şekilde gerçekleştiren Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, güreşçilerinin ve antrenörünün çabasını takdir ederek bu başarıların Zafer gününe çok yakıştığını söyledi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-31 Son eklenen 10 haber: 30 Ağustos Zafer Bayramı Çankırı'da Coşku ile KutlandıÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiÇocuklar Gaziler ile Buluştu Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ

Kaynak: Habermetre

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