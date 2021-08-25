Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine Katıldı

Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıÇankırı Belediyesi Değerler Akademisi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi etkinliğine katıldı.

Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine Katıldı

Çankırı Belediyesi Değerler Akademisi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen programa katılan belediyeler, genç dostu şehir olmak için yaptıkları projeleri anlattı.

Çankırı Belediyesi Değerler Akademisi, üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı "Yaran Mobil" Projesi ile Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katıldı. Proje; özellikle Çankırı dışından gelen öğrencilere kolaylık olması için "Şehrini Cebinde Taşı" sloganı üzerinden tasarlandı. Uygulama, akıllı telefonlar üzerinden şehre ait tüm bilgilere kolay erişim sağlıyor. "Fikrim Geldi" modülü ise şehre ait istek ve yeni fikirlere de rehber oluyor. Değerler Akademisi bünyesinde kongre ve sergiye katılan 30 öğrenci, Çankırı Belediyesinin gençlik projesini katılımcılara anlatırken onlar da hazırlanan diğer projeleri dinleme fırsatı buldu. Program sonunda tüm il ve ilçe belediyelerin projeleri değerlendirilerek dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-25 Son eklenen 10 haber: Yardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu Çocuklar Koca Çınarlara Hal Hatır Sormaya Devam EdiyorBaşkan Esen Çalışmaları Markaja AldıBelediyenin Kültür Gezileri BaşladıMarket Denetimleri Devam EdiyorÇankırı, Er Meydanında Üçüncü Oldu

Kaynak: Habermetre