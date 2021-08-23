Çankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı
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Çankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı

Çankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı
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Çankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka TaşıdıÇankırı Belediyesi Çocuk Meclisi, "Eğlence Mahallemde" etkinliğini Devlet Bahçeli Parkı ve TCDD Açık Hava Müzesi'ne taşıdı.

Çankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı

Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi, "Eğlence Mahallemde" etkinliğini Devlet Bahçeli Parkı ve TCDD Açık Hava Müzesi'ne taşıdı. Alanı dolduran çocuklar, okulların açılmasına iki hafta kala tatilin son günlerinin tadını çıkardı.

Çankırı'da yaşayan çocuklar, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Meclisinin kontrollü normalleşme süreci ile birlikte devam ettirdiği etkinliklerin takipçisi oldu. Mahallelerde çocukların ayağına götürülen sosyal faaliyetler, pandemi sürecini evlerde geçirmek zorunda kalan çocukların yüzünü güldürdü. Farklı mahallelerde yapılan Eğlence Mahallemde etkinliği, bu kez Devlet Bahçeli Parkı ve TCDD Açık Hava Müzesi'nde çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Müzik eşliğinde yapılan çocuk oyunları, palyaçolar, yüz boyama, rengarenk balonlar ve pamuk şeker ikramı ile dolu dolu geçen etkinliğe katılan çocuklar, mahalle arkadaşları ile oyun oynama fırsatı buldu.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-23 Son eklenen 10 haber: Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu Çocuklar Koca Çınarlara Hal Hatır Sormaya Devam EdiyorBaşkan Esen Çalışmaları Markaja AldıBelediyenin Kültür Gezileri BaşladıMarket Denetimleri Devam EdiyorÇankırı, Er Meydanında Üçüncü Oldu Çankırı Zabıtası Vatandaşa Bilgilendirici Broşür Dağıttı "Zeki Babadağ Ses Yarışması" Başvuruları 16 Ağustos'ta Başlıyor

Kaynak: Habermetre

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