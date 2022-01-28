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Çankırı Belediye Başkanı Esen, muhtarları dinledi

AA, Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı Belediye Başkanı Esen, muhtarları dinledi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesis ve Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen toplantıda, mahalle sakinlerinin istek ve beklentileri tespit edildi.

Esen, burada yaptığı konuşmada, merkez mahalleleriyle iletişimde muhtarların yerel yönetimin gözü ve kulağı olduğunu söyledi.

Muhtarların mahallelerdeki en önemli temsilciler olduğunu belirten Esen, "Hizmetlerimizi şehrimizin en ücra noktasına kadar götürerek vatandaşımızın beklentisini karşılamak ve yaşam kalitesini arttırmak istiyoruz. Bu anlamda muhtarlarımız ile istişare ederek mahallelerimizin sorunlarını dinliyor, ekibimiz ile kalıcı çözümler geliştiriyor ve ihtiyaç duyulan bölgelere uyguluyoruz." diye konuştu.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel, Haber

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