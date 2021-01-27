Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti

27.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:05
Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'na kentlerinde kamp yaptığı dönemdeki eşofman sözünü yerine getirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'na kentlerinde kamp yaptığı dönemdeki eşofman sözünü yerine getirdi.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları için geçen yıl eylül ayında Çankırı'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımını ziyaret eden Esen, sporculara yanlarında olduğunu göstermek amacıyla eşofman sözü vermişti.

Esen, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takıma söz verdiği eşofmanları gönderdi.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Olimpiyatlarda güzel sonuçlar almak istediklerini dile getiren Nazlı, "Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ülkemize madalyalar getirmek. Artık madalya değil, madalyalar istiyoruz." dedi.

Nazlı, verilen desteklerin sporcuların motivasyonunu olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Bakanlık, genel müdürlük ve federasyon olarak sporcularımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz ancak halkımızın, belediye başkanlarımızın desteğini hissetmeleri onları ayrıca motive ediyor. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli takım kaptanı Serhat Güler de takımda her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Takımımız çok iyi durumda, çok iyi hazırlanıyor. Çankırı Belediye Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çankırı'da çok güzel bir kamp olmuştu. Bizi çok güzel ağırladı. Bugün de bir sürprizi oldu. Bu destekler bizim için çok önemli, bizimle olduklarını bilmek bizi motive ediyor." diye konuştu.

Çankırı Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar ise aynı zamanda Yıldız Kadın Boks Milli Takımı başantrenörü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanımızın eşofman hediyeleri vardı. Bugün onları takdim etmek için kampa geldik. Belediye Başkanımız, milli takımın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla hediye gönderdi. Çankırı'da kamp yaptıkları zamanda da AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik de ayakkabı hediye etmişlerdi. Çankırı'daki kamp döneminde her türlü desteği vermişlerdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Engin Akyürek Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Müzik Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:19:37. #1.16#
title