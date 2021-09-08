Çankırı Belediye Başkanı Esen, başarılı sporcuları ödüllendirdi
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Çankırı Belediye Başkanı Esen, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Çankırı Belediye Başkanı Esen, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çeşitli şampiyonalarda başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çeşitli şampiyonalarda başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Esen, Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük orta küçük boyda ikinci olarak bir üst boya çıkan ve İstanbul'da yapılan yağlı güreşlerde küçük orta büyük boyda şampiyon olan Belediyespor Kulübü güreşçilerinden Kadir Güleşen ile Aksaray'da yapılan Türkiye Judo Şampiyonası'nda 34 kiloda ikinci olan Samet Cebeci'yi makamında ağırladı.

Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Esen, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile uğraştığını görmek, bu alanda başarılarına şahit olmak bizleri gelecek adına daha da yüreklendiriyor. Azimlerinden dolayı sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Esen, spora ve sporcuya desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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