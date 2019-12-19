Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46
Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Esen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde 'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğraflarına oy veren Esen, kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorluk çektiğini belirten Esen, "Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışması, aslında bir yıl boyunca yaşanılanların özetidir. Fotoğrafların hepsini incelediğimde yaşanan olaylar bir bir aklıma geldi. Bütün fotoğraflar olağanüstü. Bu konuda Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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