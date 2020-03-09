ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada - Haber
Çankırı, Güncel

ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kameradaÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü.

09.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:06
ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

ÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu. Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu Haber
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Can Sadi Konuk Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:16:13. #1.14#