ÇANKIRI Ambulansa yol vermeyen kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada
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ÇANKIRI Ambulansa yol vermeyen kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Ambulansa yol vermeyen kamyonun tehlikeli yolculuğu kameradaÇANKIRI'da, kamyon şoförünün aşırı hız yaparak arkasındaki 112 Acil Servis ambulansına yol vermemesi cep telefonu ile görüntülendi.

09.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:16

Ambulansa yol vermeyen kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

ÇANKIRI'da, kamyon şoförünün aşırı hız yaparak arkasındaki 112 Acil Servis ambulansına yol vermemesi cep telefonu ile görüntülendi.

Çankırı'dan Kızılırmak ilçesinde hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansı, 'gidiş-geliş' tek şeritli yolda önde giden kamyonu sollamak istedi. Ambulans sürücüsünün siren çalıp, sellektör yapmasına rağmen, aşırı hız yapan kamyonun şoförü yol vermedi. Ambulansın içinden cep telefonu ile çekilen görüntüde, kamyonun aşırı hız yaparak, tehlikeli şekilde seyrettiği görüldü. Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da görüntüye yansıdı. Ambulans, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu ileride geçerek yola devam etti.

ÇANKIRI Ambulansa yol vermeyen kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: DHA

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