03.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:56

Çankırı, Amasya, Kastamonu, Sinop ve Tokat'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi.

Çankırı Belediyesinin başlattığı kampanyada hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan battaniye, ısıtıcı, giysi, ayakkabı ve gıda malzemesi gibi ihtiyaçlar, Çankırı Belediyesi önünde tıra yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere Çankırı halkı olarak destek vermek istediklerini söyledi.

Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara da şifa temennisinde bulunan Esen, "Allah bu elemli, kederli günleri, doğal afetleri inşallah bu millete bir daha yaşatmaz. Bugünlerde Türk toplumu olarak neler yapabileceğimizi dünya aleme göstermiş olduk. Sağolsun Çankırı halkı da bu konuda çok duyarlı. İhtiyaç olabilecek her şeyi toparlamaya çalıştık." diye konuştu.

Sinop

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye öncülüğünde toplanan yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Yardımların toplanmasında özellikle kadınların özverili bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Çakıcı, "Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu yardım kampanyamız süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Zor günde millet olarak yine bir araya geldik. Can kayıplarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin yüklendiği tır deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Amasya

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere "Bir oyuncak bir mektup" kampanyası başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterioğlu, çocukların paylaşma duygusunu geliştirmek ve çocuklar arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında toplanan oyuncak ve mektuplar Elazığ ve Malatya'daki çocuklara gönderildi.

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Farkındayız Topluluğu tarafından toplanan yardım Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.



Topluluk başkanı Bayram Ali Ay, yaptığı açıklamada önceki yıllarda da öğrenciler olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.



Depremin herkesi derinden üzdüğünü anlatan Ay, "Arkadaşlarla birlikte bölge insanına elimizi uzatmak istedik ve yardım kampanyası başlattık. Önce çevremizdekilere ilettik ardından da sosyal medya üzerinden duyurduk. Kısa sürede insanlar bize ulaştı. İlgi alaka oldukça iyiydi." dedi.

Ay, toplanan kuru gıda ve giyeceklerin Elazığ ve Malatya'ya belediye ve kargolar aracılığıyla ulaştırıldığını kaydetti.



Tokat

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde de belediye öncülüğünde oluşturulan çadırda toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Depremzedelere gönderilmek üzere toplanan su, kuru gıda, kazak, mont, çorap, çocuk bezi, atkı, bere, bot, kışlık elbise, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeler Yeşilyurt Belediyesine ait araca yüklenerek yola çıkarıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, hayırseverlerden toplanan 13 bin 500 liralık nakdi yardımın ise Ziraat Bankası'nda Türk Kızılayı ve AFAD'ın ortak hesabına yatırdıklarını söyledi.

"Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi böyle felaketlerden korusun." diyen Yılmaz, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA