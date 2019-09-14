Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (6)

14.09.2019 22:50

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor. İlçede sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA