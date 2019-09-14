14.09.2019 22:15

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (5)

ÇANKIRI'DA 4.1 VE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.

Kaynak: DHA