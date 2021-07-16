Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İlimizde Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

İlimizde Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi. Akşam saatlerinde kucaklama taşı mevkiinde bir araya gelen Çankırılılar Milli İrade Yürüyüşünün ardından Belediye Meydanına geldi. Burada düzenlenen programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü kutlandı.

Yürüyüş ve programa Valimiz Abdullah AYAZ, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin AKBAŞOĞLU, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan TUNÇ, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Rahmi ERDİNÇ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Baro Başkanı Av. Mustafa DENİZ, Vali Yardımcıları Hamdi BOLAT, Abdullah ASLANER ve Şahin BAYHAN, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır AYÇİÇEK, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa ÇIBIK, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir ÇELİK, daire amirleri, STK temsilcileri, şehit yakınları, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerimize dua edildi. Program kapsamında Milli İrade koşusunda dereceye giren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilerine madalyaları Valimiz Abdullah AYAZ tarafından verildi. Daha sonra program konuşmalarla devam etti. Söz alan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin AKBAŞOĞLU günün önemine dair açıklamalarda bulundular. Son olarak konuşan Valimiz Abdullah AYAZ ise "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" dedi. Ülkemiz, milletimiz ve devletimizin tarih boyunca çok sayıda ihanete maruz kalmış olduğuna dikkat çeken Valimiz AYAZ şöyle konuştu: "15 Temmuz ülkemizin ekonomide, teknolojide, demokraside, hukukta ardı ardına atılımlar yaptığı, uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladığı bir dönemde yüce dinimizi kendisine perde kılanların din, eğitim ve öğretimi vitrin olarak kullananların, milletimizin milli, manevi duygularını istismar edenlerin, yine bu milletin silahlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları bir ihanetti. 15 Temmuz 2016 tarihinden beri devletimiz enerjisini maalesef FETÖ ile mücadeleye ayırmış, kurumsal yapılarımız zarar görmüş ve her açıdan bir gerileme yaşanmıştır. Ama inşallah bugünlerin geride kaldığına şahitlik ediyoruz. BİZE DÜŞEN 15 TEMMUZ'U YENİ NESLE HER ZAMAN ANLATMAK

Bize düşen 15 Temmuz'da asıl amaçlananın ne olduğunu yeni nesle her zaman anlatmak ve bir daha bu tuzağa düşmemelerini sağlamak olacaktır. İnşallah milletimiz kötü günlerini geride bıraktı. Önümüzdeki süreçte devletimiz başladığı kutlu yürüyüşü gerçekleştirecek, hedeflere ulaşacak ve yarınlarımızı, yarınlarımızın emanetçisi gençlerimize hep beraber inşallah inşa edip teslim edeceğiz. Duam odur ki Allah milletimize, devletimize bir daha bu 15 Temmuz ve benzeri ihanetleri yaşatmasın, göstermesin. Bu vesile ile ben 15 Temmuz'da şehadete ermiş olan şehitlerimizi, vatanımızın milletimizin bekası için bugüne kadar ahirete irtihal etmiş olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Fedakar şehit ve gazi ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum Allah sizlerden razı olsun. Allah bir daha bu milletin fertlerine benzer acıları yaşatmasın. "

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması dinlenerek, 15 Temmuz'u anlatan animasyon izlendi.

Program kapsamında Çankırılı 15 Temmuz şehitlerimizin kabrinden alınan toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine götüren 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği sporcularına madalya ve ödülleri Valimiz Abdullah AYAZ tarafından takdim edildi.

Gece geç saatlere kadar süren program sela okunduktan sonra İl Müftüsü Bürhan KELEŞ'in duasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre