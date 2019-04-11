Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent'in kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 20 Nisan'a kadar açık kalacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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