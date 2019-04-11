Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent'in kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 20 Nisan'a kadar açık kalacak. - ANKARA

Kaynak: İHA