Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi
Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.
Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.
Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent'in kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya Evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları "Bir Çankaya Masalı" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 20 Nisan'a kadar açık kalacak. - ANKARA
Kaynak: İHA