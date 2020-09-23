Çankayalı kadınlar çocuklar için üretti

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde kadınlara desteğini sürdürüyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde kadınlara desteğini sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, kadınların gündüz bakımevleri, masal ve oyun odaları çocuklarının oynamalarının yanı sıra Hoş Geldin Bebek seti ile hediye edilmek üzere ürettikleri amigurimi oyuncakları satın alarak gelir desteği verdi.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde kadın emeğine destek olmaya devam ediyor. Kadınların evde ürettiği ahşap eşyalardan keçe işlerine, takıdan örgü bebeklere pek çok el emeği ürünün satışını yapmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Kadın Emeği Festivali, Anneler Günü Şenliği ve Mor Şenlik gibi etkinlikleri bu yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremeyen Çankaya Belediyesi, Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile de iş birliği yaparak destek oluyor.

Çankaya sınırları içinde ikamet eden bin 200 kadın ile online yapılan anket verileri sonucunda, gelir düzeyi düşük olduğu belirlediği 84 kadına destek veren Çankaya Belediyesi, üretilen bin 135 organik oyuncak satın alarak kadınlara gelir sağladı. Belediye oyuncakları, bünyesindeki gündüz bakım evleri ile masal ve oyun odalarında eğitim alan çocuklar için değerlendirmenin yanı sıra Çankayalı bebeklere armağan ettiği Hoş Geldin Bebek seti ile birlikte verecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı