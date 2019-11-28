Çankayalı çocuklar kulaç atmaya başladı

28.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:56

Türkiye'de ilk kez Çankaya Belediyesinin Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı, ilkokul öğrencilerinin beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmasını sağlayan proje hayata geçirildi.



'Çankaya'da Yüzme Öğrenmeyen Çocuk Kalmayacak' sloganıyla Çankaya Kaymakamlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin beden eğitim derslerini belediyenin Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmasını öngören projede çocuklar yüzmeye ve yüzme öğrenmeye başladı.



İlk etapta yüzme havuzunun bulunduğu Birlik Mahallesinde yer alan 4 okulla başlayan proje ile çocuklar okullarından servisle alınıp belediyenin Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuna getirilerek uzman eğitmenler eşliğinde yüzme konusunda ilk derslerini aldılar.



İlçede öğrenim gören tüm 4'üncü sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği proje ile çocuklar bir yandan yüzme öğrenecek bir yandan da fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Okulların kapanmasına dek sürecek projede ilk kulaçlarını atmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar soğuk havaya rağmen kapalı yüzme havuzunun keyfini doyasıya çıkardılar.



Çocuklara yönelik projeler ve çalışmalar ile sosyal belediyecilik alanında birçok yatırıma imza atan Çankaya Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine direkt katkısı olan yüzme sporunu çocukların ayağına getirerek bir kez daha onları mutlu etti.



"İyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız var"



Gerçekleştirilen proje ile 'Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz' sözünü haklı çıkardıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onların yüzlerindeki gülümseme için çabalıyoruz. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem'de açacağımız yüzme havuzu ile bu projeden daha fazla çocuğumuz yararlanacak. Devlet okullarındaki çocuklarımızın Beden Eğitimi Derslerini yüzme havuzunda yapmalarını sağlayan Türkiye'nin ilk belediyesiyiz. Çocuklarımızın erken yaşta yüzme sporu ile tanışmalarını sağlayan bu projeyle çocuklarımızı okullarından servislerle alıp yüzme havuzuna getiriyoruz, ders bitiminde de okullarına bırakıyoruz. Onların sağlıklı gelişimi için bütün imkanlarımızı onlar için kullanmayı görev biliyoruz. İyi bir gelecek için ruhen, bedenen iyi yetişmiş nesillere ülke olarak ihtiyacımız var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA