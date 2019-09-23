Çankayalı çocuklar iklim şenliğinde buluştu

23.09.2019 11:20

Çankaya Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından HORIZON 2020 kapsamında desteklenen Doğa Temelli Çözümler konulu faaliyetler çerçevesinde İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği düzenledi.



Çankaya Belediyesi, Avrupa Komisyonu'nun "Ufuklar 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı" (HORİZON 2020 Programı) Doğa Temelli Projeler/Çözümler (Nature4Cities Project) kapsamında "İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenledi. İklim, Çevre ve Çocuk Şenliğine, Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Başkentli çocuklar katıldı. Şenlikte çocuklar, iklim ve çevre konularını eğlenceli faaliyetler eşliğinde öğrenme imkanına sahip oldular.



İklim krizinin Ankara'da ve Çankaya'da etkilerini azaltmaya yönelik iklim değişikliği ile uyum ve mücadele stratejisi doğrultusunda bir dizi projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesinin düzenlediği şenlikte çocukların mutluluğuna Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu.



Çocuklar ebeveynleriyle birlikte katıldıkları şenlikte yarışmalardan çeşitli atölye çalışmalarına, sahne oyunlarından pandomim ve illüzyon gösterilerine kadar birçok etkinlikle hem yaşıtlarıyla kaynaştılar hem de güzel havanın keyfini çıkardılar.



"Yeşili korumak için mücadele vermek gerekiyor"



Şenliğe katılan çocukların mutluluğuna ortak olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bütün uğraşlarının iklimi, çevreyi, ağacı korumak olduğunu belirtti. Çocukların ve ebeveynlerin yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan Taşdelen, "Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ağacı, yeşili korumak için müthiş bir mücadele vermek gerekiyor. Seçimlerde Mansur Başkanla söz vermiştik. Ankara Büyükşehir Belediyesini aldığımızda en başta sahip çıkacağımız yer Atatürk Orman Çiftliği olacak demiştik. Şimdi geçenlerde yine Atatürk Orman Çiftliği'nin bir bölümünü ihaleye çıktılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Beyin talimatıyla ihaleye girdi ve kazandı. Sayın Başkan orayı yeşil alana dönüştürüp halkımızın hizmetine sunacak. Biz de seçimde ikinci Atatürk Orman Çiftliği yapacağımızın sözünü vermiştik. Bademlidere'de 750 dönüm üzerine Bademlidere Parkını yapacağız. Orayı da Ata'mızın mirasına sahip çıkan bir proje ile taçlandıracağız" diye konuştu.



Uzun bir aradan sonra Sakarya Caddesinde yenileme çalışması yaptıklarını hatırlatan Alper Taşdelen, "Altyapının müsaade ettiği şekilde her yere mümkün olduğunca ağaç dikilmesini sağladık. Sakarya Caddesinde mevcutta 22 ağaç vardı biz 54 yeni Ihlamur Ağacı diktik. Orayı da yeşillendirdik, her yeri yeşillendiriyoruz. Biz yeşili, doğayı seviyoruz. Çünkü çocuklarımıza yeşil bir Çankaya yeşil bir Ankara bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA