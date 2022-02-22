Çankayalı 35 çift nikah için 22.02.2022'yi seçti - Haberler
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Çankayalı 35 çift nikah için 22.02.2022'yi seçti

AA, Harun Kutbe - Güncel
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Çankayalı 35 çift nikah için 22.02.2022'yi seçti

Nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Çankayalı 35 çift, 22.02.2022 tarihinde evliliğe adım attı.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Çankayalı 35 çift, 22.02.2022 tarihinde evliliğe adım attı.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayatlarını birleştirmeye karar veren 35 çift, bugünü nikah tarihi olarak seçti.

Çiftler, Çankaya Belediyesi bünyesindeki Vedat Dalokay Nikah Salonu, Zübeyde Hanım Nikah Salonu ve Çayyolu Ek Hizmet Binası Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenlerde "evet" diyerek dünya evine girdi.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, 14 Şubat Sevgililer Günü ve yılbaşı gibi yılın özel günlerinde evlilik taleplerinde ciddi bir artış olduğunu, 22.02.22 tarihinin de unutulmaz bir anı olması için genç çiftler tarafından özellikle tercih edildiğini belirtti.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Çankaya Belediyesi, Vedat Dalokay, Çankaya, Evlilik, Güncel, Haberler

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