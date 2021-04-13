Çankaya zabıtasından Ramazan denetimi
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Çankaya zabıtasından Ramazan denetimi

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Çankaya zabıtasından Ramazan denetimi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri kontrol ve denetimlerini artırdı.

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri kontrol ve denetimlerini artırdı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi zabıtaları da ilçe genelinde kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı. Yıl boyunca denetimlerini düzenli olarak sürdüren ve halk sağlığı için gerekli kontrolleri yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başlaması ve pandemi koşulları nedeniyle mesaisini yoğunlaştırdı. Hem vatandaşları hem de esnafı korumaya yönelik yapılan denetimlerde öncelik ceza kesmek değil, varsa eksiklikleri gidermek. Yapılan denetimlerde, lokantalardan pastanelere, berberlerden taksi duraklarına kadar birçok alanda yapılan kontroller ile olası risk unsurları ortadan kaldırılıyor.

Pandemi kurallarının başında gelen maske, mesafe ve temizlik konularında yoğunlaşan kontrollerde esnafın ve vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, yeterli özeni göstermeyenler de uyarılıyor.

Ramazan boyunca sürecek

Esnafa kolonya ve maske de dağıtan Çankaya Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumak için Ramazan boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecek. - ANKARA

Çankaya zabıtasından Ramazan denetimi
Çankaya zabıtasından Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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