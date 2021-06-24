Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim
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Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim

Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

1 Temmuz itibarıyla birçok kısıtlamanın kalkacağının açıklanması ile Çankaya Belediyesi zabıtası da halk sağlığı ile ilgili denetimlerini artırdı.

1 Temmuz itibarıyla birçok kısıtlamanın kalkacağının açıklanması ile Çankaya Belediyesi zabıtası da halk sağlığı ile ilgili denetimlerini artırdı.

Çankaya Belediyesi zabıtası, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamaların büyük ölçüde kalkacağının açıklanması nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yıl boyunca düzenli olarak halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, normalleşme süreci nedeniyle mesaisini artırdı. Covid-19 pandemisinin azalması ve normalleşme sürecinin hızlanması ile birlikte 1 Temmuz sonrasında vatandaşların daha yoğun olarak kullanacağı kafe, restoran ve pastane gibi mekanlar başta olmak üzere tüm mekanlarda denetimler yapılıyor. Halk sağlığı için hijyen kurallarının ön planda değerlendirildiği denetimlerde gıda ürünlerinin üretim ve satış süreçleri denetleniyor. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu ve fiyat bilgileri de kontrol edilerek, eksikleri olan esnaflara gerekli uyarılar yapılıyor. Zabıta, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri de değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim
Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim
Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim - Haberler
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