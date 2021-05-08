Çankaya Zabıtasından bayram öncesi denetim
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Çankaya Zabıtasından bayram öncesi denetim

Çankaya Zabıtasından bayram öncesi denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla açık olan gıda ürünleri ve tatlı satışı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla açık olan gıda ürünleri ve tatlı satışı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Her bayram öncesi denetimlerini yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yine denetimlerini artırdı. Covit-19 pandemisinde açık kalan gıda satışı yapan işletmelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Belediye zabıtası ürünlerin üretim ve satış süreçlerini denetliyor. Özellikle bayramlarda tüketilen tatlı, hamur işi ve şeker gibi ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğini kontrol eden ekipler, satış sırasında hijyen kurallarına uyulmasına da dikkat ediyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu ve fiyat bilgilerini de kontrol eden ekipler, eksikleri olan esnaflara gerekli uyarıları yapıyor. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bayram sonuna kadar denetimlerini sürdürecek olan Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen istekleri de değerlendiriyor. - ANKARA

Çankaya Zabıtasından bayram öncesi denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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