Çankaya Zabıtasından 6 Ayda 9 Bin 481 Denetim

Çankaya Belediyesi Zabıtası, yılın ilk 6 ayında ilçe genelinde 9 bin 481 işletmede denetim yaptı.



Çankaya Zabıtası, halkın sağlığını tehdit edenlere kaşı önlem almaya ve düzenli denetimlerini uygulamaya devam ediyor. Kurallara uymayan işletmeleri tespit amacıyla denetimlerini artıran Zabıta, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale ediyor. Vatandaşlardan gelen 6 bin 799 şikayeti değerlendiren Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, yılın ilk altı ayında 9 bin 481 işletmede denetim uyguladı. Zabıta denetimlerde, 3 bin 540 işletmeye uygunluk raporu verdi, 2 bin 347 işletmeye ihtarda bulundu, 2 bin 839 işletmeye idari yaptırım uyguladı, 623 işletmeye de durum tespit tutanağı tuttu. Esnafın eksiklerini gidermesine de fırsat tanıyan Çankaya Zabıtası, 'Haberli Denetim' uygulaması da gerçekleştiriyor.



Seyyar satıcılara yönelik çalışmalarında Ankara Büyükşehir Zabıtası ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışmalar yürüten Çankaya Zabıtası, vatandaşlardan gelen şikayetler ve rutin denetimleri doğrultusunda sene başından bu yana 648 seyyar satıcının faaliyetine son verdi. Halk sağlığı söz konusu olunca denetimlerde hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı tedbir alıyor, denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları ve şikayetleri de hızla değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yediği, içtiği ürünün hijyenik ve gıda sunumlarına uygun olması ya da satın aldığı ürünün kullanım tarihi, üretim koşulları ve fiyat standartlarının yerinde olması önemli. Biz de belediye olarak yetkimiz ve görevimiz dahilinde azami özeni gösteriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevde. Vatandaşlarımız 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan Çankaya Zabıtası'na her saat arayabilir ve şikayetlerini bildirebilir" dedi.



Çankaya Zabıtası, denetim işlemleri sırasında işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerinde satışa sunulan ürünlerin tüketim tarihlerini inceleyerek, tarihi geçenleri imha ediyor. - ANKARA