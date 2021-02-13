Çankaya ve Mamak ilçelerinde su kesintisi uygulanacak
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Çankaya ve Mamak ilçelerinde su kesintisi uygulanacak

13.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:18
Çankaya ve Mamak ilçelerinde su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya ve Mamak ilçelerine su sağlayan içme suyu şebeke hatlarında yapılacak bağlantı nedeniyle bu akşam saat 21.00'de uygulanacak su kesintisi, yarın saat 15.00'de sona erecek.

Kesintiden Çankaya ilçesinin, Fakülteler, Cebeci, Öncebeci, Dilekler, Çamlıtepe, Topraklık, Aşağı Topraklık, 50. Yıl ve Ertuğrul Gazi ile Mamak'ın Akdere, Abidinpaşa, Kazım Orbay, Kutlu, Balkiraz, Kartaltepe, Şafaktepe, Mehtap, Peyami Safa, Saimekadın, Demirlibahçe ve General Zeki Doğan mahalleleri etkilenek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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