Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı
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Alper Taşdelen, Taşdelen, Çankaya

Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı

Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 10 Nisan gecesi ilan edilen ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmek, su ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

13.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:22
Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı

Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 10 Nisan gecesi ilan edilen ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmek, su ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taşdelen, iki gün süren sokağa çıkma yasağında 607 haneye ekmek ve ilaç ulaştırarak hafta sonu Çankayalıları mağdur etmediklerini söyledi.

Çankaya Belediyesi, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların mağdur olmasını önlemek için ekip oluşturarak sokak sokak ekmek dağıttı. Vatandaşların su ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılayan Çankaya Belediyesi ekiplerine, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de destek verdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kurulan Destek Merkezi'nde ekiplerin başında olan Taşdelen, vatandaşlardan gelen telefonlara bakarak taleplerini aldı. İki gün boyunca Destek Merkezi'ne, Çözüm Merkezi'ne ve sosyal medyaya gelen taleplerin tamamını karşıladıklarını belirten Alper Taşdelen, iki günde 607 haneyi ziyaret ederek 3.300 adet ekmek dağıttıklarını söyledi.

Telefon başında 30, sosyal medyada 7, sahada 50 ekip ile sokağa çıkma yasağı süresince ekmek ve ilaç ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaya yönelik hizmet verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Aldığımız tedbirler sonucunda hiç kimse mağdur olmadı. Sokağa çıkma yasağı, çok kısa süre öncesinde bilgimiz olmasına rağmen çalışmalarımız sonucunda sorunsuz bir şekilde geçmiştir. Çankaya Belediyesi olarak da vatandaşlarımızın yanında olduk. Çünkü Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri ve iki günlük sokağı çıkma yasağı nedeniyle açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, Çankaya'da bulunan besleme noktalarına ekiplerin düzenli olarak kuru mama ve su bıraktıklarını söyledi. 15 noktada sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi yaptıklarını belirten Taşdelen, "Kimsenin endişesi olması can dostlarımızı günlük takip ediyoruz" dedi. Alper Taşdelen, sokağa çıkma yasağı boyunca da salgın hastalığa karşı, ilçenin çeşitli noktalarında, kamu kurumlarında ve kamusal alanlarda ilaçlama ve dezenfekte ekiplerinin de çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.

Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı

Kaynak: İHA

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