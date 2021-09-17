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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİNİN 25. YILINA ÖZEL KADIN BASKETBOL TURNUVASI DÜZENLENİYOR

Çankaya Üniversitesinin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü tarafından, 20-21-22 Eylül 2021 tarihleri arasında "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" gerçekleştirilecek.

TURNUVA 3 GÜN SÜRECEK

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı sahasında OGM Ormanspor, BOTAŞ Spor ve Antalya 07 Basketbol takımlarını ağırlayacak. 3 gün boyunca devam edecek turnuvada her gün 2 maç yapılacak. Dört takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuva, 22 Eylül 2021 tarihinde Kupa Töreni ile sona erecek.

"TÜM BASKETBOLSEVERLERİ DAVET EDİYORUM"

Çankaya Üniversitesinin 25. eğitim öğretim yılı şerefine düzenlenen, 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarı dileyen Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, "Çeyrek asırdır eğitim hayatında sayısız başarı elde eden Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana spor alanında da farklı branşlarda mücadele etmektedir. Basketboldan masa tenisine, voleyboldan satranca, futboldan cimnastiğe kadar pek çok dalda gençleri sporla buluşturan ve Üniversitemizi gururla temsil eden Çankaya Üniversitesi Spor Kulübümüze bu özel etkinlik dolayısıyla teşekkür ediyor, Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımımıza başarılar diliyorum. " diye konuştu.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE YER ALAN TEK ÜNİVERSİTE TAKIMI

Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürlüğü Genel Sekreteri Haluk Bilgin, 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası'na tüm sporseverleri davet ederek, organizasyonun pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti. Bilgin, 1986 yılından bu yana sayısız Türkiye 1'inciliği elde ederek, birçok milli takım sporcusu yetiştirdiklerini açıklayarak, "Şu anda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan tek üniversite takımı olarak mücadele ediyoruz. 25. yılımıza özel gerçekleştireceğimiz turnuvada 4 takıma da başarılar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Duyuru Ekleme Tarihi : 17. 09. 2021 11: 00

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