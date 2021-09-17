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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİYOR

BAŞARILI UYGULAMA TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Ankaralı kadın girişimciler artık mobil platformdan birbirleri ile bağlantı kurabilecek; iş geliştirebilecek. Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin kullanımı için mobil uygulama yazılımı geliştirecek. Şirket bilgilerinin yer alacağı "W-COOP" adlı uygulama ile Ankaralı kadın girişimciler ihtiyaç, talep ve duyurularını iletebilecekleri gibi çevrimiçi görüşmeler aracılığıyla farklı şirketlerle bağlantıya da geçebilecek. Yazılımı Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ara yüzü TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından geliştirilecek uygulama ilk olarak Ankara'da hayata geçirilse de kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÜÇLÜ PROTOKOL İMZALANDI

"Uygulama Geliştirme Protokolü" Çankaya Üniversitesi, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu (AKGK) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında imzalandı. İmza töreninde Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Geçim, TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit yer aldı.

ARALIK'A KADAR TAMAMLANACAK

Kadın girişimcilere yönelik mobil uygulamanın yazılımını Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gül Tokdemir ve öğrenciler İrem Öztürk, Mert Bayramusta, Rana Çakmak ile Zeynep Özdoğan geliştirecek. Öğrenciler, TOBB AKGK Mobil Uygulama "Güçlü Kadınlar ve Dijital Dönüşüm" konu başlıklı bitirme projesini Aralık 2021'e kadar tamamlayacak. Uygulamanın geliştirilmesi sürecinde AKGK üyelerinden 3 firma sahibi öğrencilere mentörlük yapacak. Ankara Sanayi Odası da projede çalışacak öğrencilerin kullanımına 6 bilgisayar tahsis edecek.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL UYGULAMA

Hazırlanacak mobil uygulama, kadın girişimcilerin birbiri ile bağlantı kurmasına imkan sağlayacak bir platform olarak kullanılacak. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar; şirket bilgileri, faaliyet alanları, ihtiyaç ve talepleri, duyurular, etkinlik takvimi gibi bilgileri kolaylıkla görebilecek ve birbirleri ile çevrimiçi görüşmeler yapabilecek. Mobil uygulama ilk olarak Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun kullanımına sunulacak olsa da sistemin kısa süre içinde Türkiye genelinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Duyuru Ekleme Tarihi : 17. 09. 2021 15: 19

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