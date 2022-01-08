Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ karşılaşması ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

BOTAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucunda A takımımızda 7 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.

Çankaya Üniversitesi ile bugün oynayacakları karşılaşmanın, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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