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Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımımızın, Üniversitemizin 25. eğitim öğretim yılı şerefine sahasında OGM Orman, BOTAŞ Spor ve Antalya 07 Basketbol takımlarını ağırlayacağı ve Covid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek turnuvaya tüm Basketbol severler davetlidir.

TURNUVA PROGRAMI

1. GÜN - 20. 09. 2021

14. 00 OGM ORMAN - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA O7 BASKETBOL

2. GÜN - 21. 09. 2021

14. 00 BOTAŞ - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

16. 30 ANTALYA O7 BASKETBOL - OGM ORMAN

3. GÜN - 22. 09. 2021

14. 00 ANTALYA O7 BASKETBOL. - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - OGM ORMAN

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 09. 2021 16: 50

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