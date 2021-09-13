Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Habermetre - Haberler | Toplum
Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Araştırma MerkezleriÇankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva ProgramıÇankaya Üniversitesi 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Araştırma Merkezleri

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımımızın, Üniversitemizin 25. eğitim öğretim yılı şerefine sahasında OGM Orman, BOTAŞ Spor ve Antalya 07 Basketbol takımlarını ağırlayacağı ve Covid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek turnuvaya tüm Basketbol severler davetlidir.

TURNUVA PROGRAMI

1. GÜN - 20. 09. 2021

14. 00 OGM ORMAN - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA O7 BASKETBOL

2. GÜN - 21. 09. 2021

14. 00 BOTAŞ - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

16. 30 ANTALYA O7 BASKETBOL - OGM ORMAN

3. GÜN - 22. 09. 2021

14. 00 ANTALYA O7 BASKETBOL. - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - OGM ORMAN

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 09. 2021 16: 50

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yeşim Salkım
Spor Max Meyer Arda Turan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:53:36. #1.17#