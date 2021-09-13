Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı
Araştırma MerkezleriÇankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva ProgramıÇankaya Üniversitesi Spor Kulübü olarak, Çankaya Üniversitesinin Eğitimdeki 25. Yılı " Çeyrek Asır " 20 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvamıza, siz değerli spor kulüplerimizin katılımından mutluluk duyacağız.
Araştırma Merkezleri
Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı
Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü olarak, Çankaya Üniversitesinin Eğitimdeki 25. Yılı " Çeyrek Asır " 20 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvamıza, siz değerli spor kulüplerimizin katılımından mutluluk duyacağız.
TURNUVA PROGRAMI
1. GÜN - 20. 09. 2021
14. 00 OGM ORMAN - BOTAŞ
16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA O7 BASKETBOL
2. GÜN - 21. 09. 2021
14. 00 BOTAŞ - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
16. 30 ANTALYA O7 BASKETBOL - OGM ORMAN
3. GÜN - 22. 09. 2021
14. 00 ANTALYA O7 BASKETBOL. - BOTAŞ
16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - OGM ORMAN
Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 09. 2021 15: 40
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