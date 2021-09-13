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Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü olarak, Çankaya Üniversitesinin Eğitimdeki 25. Yılı " Çeyrek Asır " 20 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvamıza, siz değerli spor kulüplerimizin katılımından mutluluk duyacağız.

TURNUVA PROGRAMI

1. GÜN - 20. 09. 2021

14. 00 OGM ORMAN - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA O7 BASKETBOL

2. GÜN - 21. 09. 2021

14. 00 BOTAŞ - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

16. 30 ANTALYA O7 BASKETBOL - OGM ORMAN

3. GÜN - 22. 09. 2021

14. 00 ANTALYA O7 BASKETBOL. - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - OGM ORMAN

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 09. 2021 15: 40

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