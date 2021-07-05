Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişim-Turuncu Bayrak" ve "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim-Mavi Bayrak" Adayı Olmaya Hak Kazandı Çankaya Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişim-Turuncu Bayrak" ve "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde...

Çankaya Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişim-Turuncu Bayrak" ve "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim-Mavi Bayrak" Adayı Olmaya Hak Kazandı

Çankaya Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Ödüllerinde

"Mekanda Erişim-Turuncu Bayrak" ve "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim-Mavi Bayrak"

Adayı Olmaya Hak Kazandı

Üniversitemiz, Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla verilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde 2 adaylık elde etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere göre düzenlenmesini sağlayan kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren Üniversiteler için verilen "Mekanda Erişilebilirlik" ödüllerinde Çankaya Üniversitemiz engelsiz kampüs uygulamaları dolayısıyla "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandı.

Engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde erişimleri ve etkin katılımlarına yönelik alınmış olan tedbirleri ve hizmetleri desteklemek ve teşvik etmek üzere verilen "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" alanında

yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı da Üniversitemiz "Mavi Bayrak" adaylığı elde etti.

Engelli öğrencilerimizin tüm öğrencilerimizle eşit şartlarda öğrenim görebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Birlikte yeni "BaşARI"lara imza atmak dileğiyle.

Duyuru Ekleme Tarihi : 05. 07. 2021 16: 42

Kaynak: Habermetre