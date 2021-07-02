Çankaya Üniversitesi

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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CAN ÇOĞUN, MAG DERGİSİNE RÖPORTAJ VERDİ Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun'un röportajı, MAG dergisinin Temmuz sayısında yayınlandı.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. CAN ÇOĞUN, MAG DERGİSİNE RÖPORTAJ VERDİ

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun'un röportajı, MAG dergisinin Temmuz sayısında yayınlandı. Çeyrek asırdır, Türk yükseköğretimine büyük katkı sağlayan Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar, elde edilen ulusal ve uluslararası başarılarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Çoğun, "Üniversitemiz, 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında Tanıtım Günleri düzenleyecek. Tüm aday öğrencilerimizi ve velilerimizi Üniversitemize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Duyuru Ekleme Tarihi : 02. 07. 2021 16: 13

Kaynak: Habermetre

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