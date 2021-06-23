Çankaya sahne oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankaya sahne oldu

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Kültür Sanat

Çankaya sahne oldu Çankaya Belediyesi Başkent'i dev bir sahneye dönüştürdü.

Çankaya sahne oldu

ANKARA - Çankaya Belediyesi Başkent'i dev bir sahneye dönüştürdü. Sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerde 138 müzisyen Çankaya parklarında Başkentlilerle buluştu.

21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde de sanatçıları yalnız bırakmayan Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu ve Zafer Park'da 10 sanatçının eş zamanlı sahne aldığı konserlerle Dünya Müzik Günü'nü de kutladı

Çankaya Belediyesi sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdürüyor. Çankaya'yı dev bir sahneye dönüştürerek ilk etapta 138 müzisyene destek veren Çankaya Belediyesi, 7 Haziran'da Kuğulu Park ve Bahçelievler'deki Eser Park'ta başlayan konser dizisini, 21 Haziran Dünya Günü ile taçlandırdı. Sanata desteğini pandemi kısıtlamaları sonrası her alanda arttıran Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu ve Zafer Park'da 10 sanatçının eş zamanlı sahne aldığı konserlerle Dünya Müzik Günü'nü de unutmadı.

Haziran ayı boyunca 8 ayrı parkta 50'den fazla konserle Çankayalılarla açık havada müzik keyfini yeniden buluşturan Çankaya Belediyesi, yaz ayları boyunca düzenleyeceği etkinliklerle toplamda 400 sanatçıya destek verecek.

Zor günleri dayanışma ile atlatacağız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanatçılara desteği aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Pandemi süreci yaşamsal, ekonomik ve sosyal yoksunluklara neden olduğu gibi insanlarımızı karamsarlığa da sürükleyebiliyor. Bu karamsarlığı aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer. Sanatın aydınlık yolu ile yeni bir dayanışma kültürü için adım attık. Şu an için 138 müzisyen Çankayamızın çeşitli parklarında ve açık hava mekanlarında halkımızı sanatla buluştu. Yaz boyu açık hava etkinliklerimizle Ankaralı 400 müzisyene destek olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız" diye konuştu.

Konserler şenlikle buluştu

Sanatçılara verdiği desteğinin yanı sıra el emeğiyle yaşamlarını sürdüren kadınları da yardım etmek amacıyla etkinliklerini sündüren Çankaya Belediyesi, 'Kadın El Emeği Şenliği'ni bu hafta Zafer Park'a taşıyor. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen ilk şenliğin ardından etkinlik, 25-26 Haziran'da Zafer Parkı'nda, 2-3 Temmuz'da ise Muharrem Dalkılıç Park'ında devam edecek.

Çankaya sahne oldu
Çankaya sahne oldu
Çankaya sahne oldu
Çankaya sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Tolga Yüce Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Metin Oktay Merih Demiral Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çankaya sahne oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:55:31. #1.16#

title